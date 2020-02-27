Мошенники стали использовать такси, чтобы убеждать клиентов переводить деньги на счета злоумышленников, пишут «Известия» , ссылаясь на представителей крупнейших банков. Так, жертву, у которой нет онлайн-банка, обманным путем вынуждают перевести деньги через банкомат и под видом новой услуги даже обеспечивают ей трансфер до АТМ. Схема получила условное название «такси от банка».

По словам представителей банков, клиенты обратились с жалобами: им звонили с номера, который начинался с «8 800», и сообщали, что с карты пытались списать несколько тысяч рублей. У потенциальных жертв не было интернет-банка, поэтому дальнейшие действия разворачивались по новому сценарию. Услуга «такси от банка» стала популярной в последнее время, такой сценарий направлен в основном на людей преклонного возраста, которых легко обмануть, поясняют в банках. Сумма ущерба от таких операций может составлять десятки тысяч рублей.

ЦБ хочет изменить процедуру возврата похищенных у клиентов банков средств Из похищенных в прошлом году 6,5 млрд рублей банки возместили клиентам 15%, или 935 млн рублей.

ЦБ неоднократно обращал внимание на мошенническую схему, при которой злоумышленники обманным путем вынуждают человека совершить операцию по переводу денег через банкомат: сервис «такси от банка» — ее разновидность, сообщили в пресс-службе регулятора. В ЦБ подчеркнули, что сотрудники банков при подозрении на совершение несанкционированной операции со счета клиента никогда не будут предлагать ему совершать какие бы то ни было операции через банкоматы.

По словам экспертов, мошенничества не проходят без участия менеджеров банковских отделений, которые могут разглашать банковскую тайну о размере вклада знакомым злоумышленникам. Бороться с уводом средств с помощью социальной инженерии как по сценарию «такси от банка», так и по любому другому помогут системы антифрода и DLP-системы для защиты от утечек информации из банков. Также эта схема крайне опасна, поскольку клиент добровольно отдает деньги мошенникам, поэтому вернуть украденные таким способом деньги банк не сможет, а возможность компенсировать потери появляется только при обращении в правоохранительные органы, поясняют эксперты.