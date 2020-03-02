Третий этап добровольного декларирования физическими лицами зарубежных активов и счетов завершается 2 марта. Об этом на днях напомнили в Федеральной налоговой службе России, уточнив, что в этот день специальную декларацию можно представить в любую налоговую инспекцию или центральный аппарат ФНС с 9:00 до 18:00.

Подать декларацию следует на бумаге лично или через уполномоченного представителя. Всю необходимую информацию по заполнению и подаче декларации можно получить в тематическом разделе официального сайта ФНС.

Декларанты и лица, информация о которых содержится в специальной декларации, освобождаются от уголовной, административной и налоговой ответственности за правонарушения в отношении деяний, совершенных до 1 января 2019 года, указывают налоговики.



Гарантии в рамках третьего этапа амнистии предоставляются при условии перевода денежных средств с указанных в специальной декларации счетов в российские банки, а также перерегистрации контролируемых иностранных компаний в специальных административных районах.