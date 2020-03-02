Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,69% и составил 2 765,77 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,29% — до отметки 1 303,47.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,36%, «Газпрома» — на 1,31%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,59%. Акции Мосбиржи подорожали на 0,93%, «АЛРОСы» — на 0,87%.



Российский фондовый рынок в понедельник не смог продемонстрировать восстановление, несмотря на умеренно позитивный внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Поддержку нашему рынку оказала ситуация на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется выше 50,5 доллара за баррель. При этом ситуация на внешних фондовых площадках была нейтральная для наших бумаг», — комментирует эксперт.

Он отмечает, что в начале дня покупки в российских акциях преобладали. Готовность мировых центробанков пойти на меры для поддержки экономики и стабилизации рынков вызвал волну фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что привело к восстановлению как внешних площадок, так и российского рынка, уточняет аналитик.

«В результате в моменте индекс Мосбиржи поднимался в район 2 880 пунктов, тем самым отыгрывая большую часть пятничных потерь. Однако удержать позиции выше 2 800 пунктов у рынка не получилось, а к концу сессии рынок ушел на отрицательную территорию», — говорит Зварич.

С технической точки зрения, продолжает эксперт, индекс Мосбиржи закрепился ниже среднесрочного восходящего тренда ускорения, берущего начало в декабре 2018 года и пробитого в пятницу «гэпом» вниз.

«В результате ближайшими поддержками для рынка становятся уровни 2 730 и 2 680, а также долгосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов 2017 года и проходящий в районе 2 650 пунктов», — заключает Зварич.