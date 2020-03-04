Влияние мер поддержки населения на снижение уровня бедности в России может быть переоценено, так как не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население. Об этом говорится в опубликованном на днях заключении Счетной палаты на проект поправок в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». По данным на сайте Госдумы, законопроект включен в календарь рассмотрения вопросов нижней палатой парламента на 4 марта.

«Реализация мер социального пакета, указанных в послании президента Российской Федерации, позволит повысить уровень доходов населения (в 2020 году — на 1,9% вместо ожидаемых ранее 1,5%), а также снизить уровень бедности в 2020 году на дополнительные 0,9 процентного пункта — до 10,8%. Однако влияние мер поддержки населения на снижение уровня бедности может быть переоценено, так как не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население. Кроме того, более быстрое снижение расчетного значения уровня бедности в ожидаемых итогах обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности», — отмечается в заключении СП.

«Проведенный Счетной палатой анализ прогнозных темпов роста реальных располагаемых доходов населения, темпов инфляции, величины прожиточного минимума, доли населения с доходами ниже прожиточного минимума показал, что Минэкономразвития России в прогнозных расчетах существенно меняет исторически устойчивые параметры распределения населения по величине доходов, что в итоге обеспечивает более быстрое снижение расчетного значения уровня бедности в этот период. Аналогичные замечания Счетная палата отмечала в 2018 и 2019 годах при рассмотрении прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации. При этом в ожидаемых итогах параметры распределения населения по доходам значительно меняются уже в 2020 году, что создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности», — поясняют аудиторы.

Минэкономразвития улучшило прогнозы по темпам снижения уровня бедности в России Сейчас ожидаемый уровень бедности в 2020 году составляет 10,8% от всего населения страны, ранее — 11,7%.

В феврале Минэкономразвития улучшило прогнозы по уровню бедности в России на 2020—2023 годы. Ожидаемый уровень бедности в РФ в 2020 году составляет 10,8% от всего населения страны (ранее — 11,7%), в 2021-м — 9,8% (10,8%), в 2022-м — 8,8% (9,4%), в 2023-м — 7,7% (7,9%). Прогноз на 2024 год сохранен на уровне 6,6%.



Кроме того, из-за восстановительной динамики доходов россиян по итогам прошедшего года уровень бедности в России снизился на 0,1 процентного пункта, или на 100 тыс. человек, подсчитали в МЭР. Ранее ведомство ожидало, что по итогам 2019 года показатель составит 12,5%. По итогам трех кварталов 2019 года уровень бедности в РФ составил 13,1% от всего населения страны, сообщал Росстат.

В «Анализе изменений ожидаемых итогов социально-экономического развития в 2020 году и уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов» Счетная палата в числе прочего обращает внимание на то, что «в ожидаемых итогах не приводится оценок возможных последствий для развития российской экономики, связанных с коронавирусной инфекцией, отмечается лишь как фактор риска». Также в ожидаемых итогах не учтена отрицательная динамика на нефтяном рынке последних дней января, что снижает степень реалистичности прогноза в отношении как внутригодовой динамики цены на нефть, так и оценки показателя за год в целом.

Дополнительного обоснования, по мнению СП, требует резкое ускорение темпа прироста ВВП — с 1,9% в 2020 году до 3,1% в 2021-м — на фоне сохранения гипотезы о невысоких темпах роста мировой экономики, при этом прогнозируется ослабление рубля с 63,9 до 66,1 рубля за доллар США на фоне прогнозируемого роста экономики в 2021 году.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, представляя на днях замечания ведомства по поправкам в бюджет на 2020—2022 годы на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, заявил, что СП считает излишне оптимистичными прогнозы по темпам экономического роста на предстоящую трехлетку. «Мы считаем, что это оптимистичный вариант, учитывая, что еще остаются неопределенными последствия, связанные с коронавирусом. Надеемся, что они будут минимальными. Но, тем не менее, они уже сказываются и на российской экономике. При этом прогнозируемые темпы роста на 2021—2022 годы остались выше 3%. По поводу таких темпов роста мы уже давали замечания в нашем заключении при предоставлении бюджета на этот год», — сказал он.

Кудрин дал прогноз по снижению бедности в России Ранее Минэкономразвития также улучшило прогноз по снижению бедности в России.

Он напомнил, что в качестве мер бюджетного стимулирования правительство рассматривает положения послания президента. Их реализация предусматривает дополнительные расходы в объеме 1,85 трлн рублей. Средства преимущественно пойдут на решение социальных проблем и, как следствие, должны простимулировать потребительский спрос.



«За счет этих мер планируется снизить уровень бедности в 2020 году на 0,9 процентного пункта. И мы надеемся, что в конце этого года он составит 10,8%. Однако, чтобы добиться таких результатов, необходимо внедрять больше адресных мер поддержки», — подчеркнул тогда Кудрин.