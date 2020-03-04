Реализация индивидуальных программ социально-экономического развития в десяти наиболее отстающих регионах России позволит увеличить там доходы граждан за пять лет на 6,5 тыс. рублей, или примерно на 30%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

«На данный момент проекты таких программ отработаны. Ожидается, что их реализация позволит увеличить объем инвестиций в этих регионах почти на 20 тысяч рублей на душу населения: это плюс 60% к тому, что там сейчас есть, то есть более чем в полтора раза увеличиваем. Доходы граждан должны вырасти за пять лет на 6,5 тысячи рублей в среднем, это примерно 30%», — сказал Решетников.

Он отметил, что общий объем финансирования таких программ за счет средств федерального бюджета на период до 2024 года составит 50 млрд рублей. «Отдельно мы договорились, что по поручению (вице-премьера) Марата Хуснуллина 10% средств необходимо направить на развитие инфраструктуры для комплексной жилищной застройки, чтобы и жилищные вопросы в этих субъектах сдвинуть», — добавил он.

По оценкам министра экономического развития, в рамках реализации программ развития отстающих регионов должно быть создано порядка 70 тыс. новых рабочих мест.

«Для быстрой и эффективной реализации этих программ есть предложение опробовать там особую систему управления. Речь идет о том, чтобы не разбивать эти деньги по отдельным министерствам, по отдельным направлениям, мероприятиям и так далее, а все сосредоточить в рамках одного министерства», — отметил Решетников.

По его словам, это министерство (название он не обозначил в ходе выступления) станет главным распорядителем бюджетных средств по программам индивидуального развития десяти отстающих регионов, обеспечив доведение выделяемых средств до субъектов РФ. «А губернаторы уже под эти мероприятия самостоятельно будут внутри перераспределять деньги», — добавил он.



В ходе совещания Путин поинтересовался у Решетникова, как предполагается оценивать качество работы по использованию дополнительных ресурсов, в том числе работу региональных управленческих команд. Как считает Решетников, основные показатели эффективности — это рост инвестиций и снижение уровня бедности. «Именно по этим мероприятиям мы будем оценивать в периоде два — три года», — сказал министр. Среди регионов, для которых разрабатываются программы социально-экономического развития, он назвал Республику Алтай, Карелию, Туву, Чувашию, Марий Эл, Калмыкию, а также Псковскую и Курганскую области.