Рабочая группа в Государственной думе займется анализом дефицитов бюджетов российских регионов. С таким предложением выступил на пленарном заседании Госдумы ее председатель Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

По его словам, нужно проанализировать ситуацию в регионах-реципиентах и найти возможность им помочь.

«Многие регионы обращаются в связи с тем, что у них есть дефицит, разрыв бюджета доходных и расходных полномочий», — сообщил Володин и отметил, что некоторые из них не могут решить эту проблему за счет своих возможностей.

«Мы могли бы, изучив ситуацию по дефициту бюджетных средств, проанализировав, найти возможность помочь», — считает председатель ГД. «Это будет хороший вклад в поддержку регионов, в решение вопросов межбюджетных», — заявил он.

Володин поручил подготовить предложения по поддержке регионов с наибольшей убылью населения Речь идет об Алтайском крае, Кемеровской, Волгоградской, Омской и Саратовской областях.

Володин предложил поручить эту работу заместителю председателя Госдумы Алексею Гордееву, а также председателю комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексею Диденко и председателю комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николаю Харитонову и создать соответствующую рабочую группу, следует из сообщения.

«Тогда мы увидим реальную картину в регионах исходя из доходной и расходной баз», — сказал Володин.



«Нам необходимо посмотреть, оценить и выйти на диалог. Необходимо обозначить проблемы, которые Государственной думе, представляя граждан, нужно решать с Минфином», — заключил председатель ГД.