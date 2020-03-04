Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 6 копеек к предыдущему закрытию и составил 66,095 рубля. С начала торговой сессии было проведено 51 тыс. сделок на 3,76 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,51—66,44 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 73,61 рубля, уменьшившись на 17 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 14,5 тыс. сделок на 766,5 млн евро по курсам от 72,8775 до 73,9125 рубля за евро.

Российская валюта легла в боковой тренд, отмечают аналитики ИК «Фридом Финанс». «В паре с долларом слабые колебания происходят вблизи отметки 66 рублей, в паре с евро — около 73,5 рубля. Наш прогноз по доллару и евро остается без изменений: уход в диапазон 65,5—66 рублей. Евро, упав ниже 73,5, пока останется в коридоре 73—75,5 за единицу», — комментируют эксперты.

