ЦБ установил официальные курсы валют на 6 марта.

Курс доллара повысился на 10,7 копейки, составив 66,1854 рубля (66,0784 рубля на 5 марта). Курс евро понизился на 5,27 копейки, до 73,6842 рубля (73,7369 рубля на 5 марта).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:42 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,31 рубля (плюс почти 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 74,01 рубля (плюс 21 копейка).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 65,98—66,42 рубля за доллар и 73,52—74,06 рубля за евро.