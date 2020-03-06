Фондовые торги в РФ открылись в пятницу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На самом старте торгов, на 10:01 мск, индекс Мосбиржи упал на 2,06%, составив 2 758,59 пункта, а индекс РТС рухнул на 2,96% — до уровня 1 284,68.



В последующие минуты масштабы падения уменьшились: так, на 10:13 индекс Мосбиржи теряет 1,6%, индекс РТС — 2,15%.

«Российский рынок успешно катится по наклонной», — сформулировал тенденцию старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

Он напомнил, что большинство западных фондовых индексов в четверг продолжали падать; «на всеобщем негативе снизился и российский рынок», причем долларовый индекс РТС показал более сильное падение. «Мощное снижение азиатских рынков задает весьма негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций», — написал эксперт перед началом сессии.

«Сегодня с утра мы будет отыгрывать как вчерашнее снижение фондовой Америки, так и минусующие сейчас на 1,5% американские фьючерсы и нефть. Так что ждем открытия российского рынка акций падением в районе 2—2,5%», — писал в свою очередь в утреннем комментарии, распространенном до начала торгов, аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Ситуация усугубляется еще и тем, что в понедельник в России выходной день, и после возобновления торгов во вторник можно попасть на сильный гэп. Возможно, фактор длинных выходных окажет поддержку отечественным бумагам за счет закрытия «шортов», но это произойдет лишь в том случае, если Америка начнет «отрастать», — рассуждает эксперт.

По его словам, «дальнейшая судьба российских акций, рубля и нефти будет зависеть от позиции России в вопросе снижения квот на добычу нефти. Вчера нефтяные министры стран ОПЕК рекомендовали снизить добычу на 1,5 млн баррелей до конца года. По скудной информации, Россия это предложение не поддерживает. Именно это и стало основной причиной падения котировок нефти. Если сегодня сторонам все-таки удастся договориться о согласованных действиях, то нефть вернется в диапазон 50—55 долларов за баррель. Если же Россия откажется от предложения, то добыча, скорее всего, будет снижена силами только ОПЕК, но на меньшую величину. Нефть, рубль и отечественные акции отреагируют на это еще одной волной распродаж».



«Однако даже позитивное решение России способно лишь на время сдержать снижение цен. Переизбыток нефти на рынке все равно сохранится до тех пор, пока Китай, сокративший потребление сырья на 3 млн баррелей в сутки, не возобновит использование углеводородов на «докоронавирусном» уровне», — предупреждает Антонов.