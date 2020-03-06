Биржевой курс евро в ходе торгов 6 марта поднялся выше 77 рублей, курс доллара — выше 68 рублей, согласно данным Мосбиржи. Ранее евро торговался на таком уровне 14 января 2019 года, а доллар — 4 января 2019-го.

Так, на 13:05 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 51 копейку и составил 68,13 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 1 рубль 12 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 77,02 рубля.