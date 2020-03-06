Расписки TCS Group в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 6 марта, рухнули более чем на 25%, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 18:06 мск, расписки опустились на 25,28% — до 1 107,4 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.



Котировки компании падают на фоне заявления совладельца TCS Group Олега Тинькова о том, что у него диагностирована острая форма лейкемии.