Русфинанс Банк стал вторым по объему портфеля автокредитов по итогам января, пишет «Коммерсант» . Таковы данные Frank RG. Русфинанс Банку удалось за месяц увеличить портфель на 400 млн рублей, до 119,5 млрд рублей (на 0,36%), тогда как у ВТБ он снизился на 2,2 млрд рублей, до 118,6 млрд рублей (на 1,78%). Лидерство остается за Сетелем Банком с портфелем в 124,3 млрд рублей, но он снизился в январе на 1,4 млрд рублей (1,08%).

Русфинанс Банк растет в области автокредитования быстрее конкурентов и в годовой перспективе. Так, за 12 месяцев рынок в целом показал прирост в 14%, увеличившись до 990 млрд рублей, портфель Сетелем Банка увеличился на 8%, ВТБ — на 4,4%, Русфинанс Банка — на 25,6%.

По мнению экспертов, в текущем году будет ожесточенная борьба среди трех лидеров за долю рынка в автокредитовании. Прирост портфеля, продемонстрированный Русфинанс Банком в прошлом году, может быть локальной удачей, и к концу года, возможно, ситуация будет иной, считают эксперты. Также автокредитование постепенно смещается в сторону подержанных автомобилей, скорее всего, и другие банки из лидеров рынка в этом году будут более активны в кредитовании автомобилей с пробегом.