Русфинанс Банк стал вторым по объему портфеля автокредитов по итогам января, пишет «Коммерсант». Таковы данные Frank RG. Русфинанс Банку удалось за месяц увеличить портфель на 400 млн рублей, до 119,5 млрд рублей (на 0,36%), тогда как у ВТБ он снизился на 2,2 млрд рублей, до 118,6 млрд рублей (на 1,78%). Лидерство остается за Сетелем Банком с портфелем в 124,3 млрд рублей, но он снизился в январе на 1,4 млрд рублей (1,08%).
Русфинанс Банк растет в области автокредитования быстрее конкурентов и в годовой перспективе. Так, за 12 месяцев рынок в целом показал прирост в 14%, увеличившись до 990 млрд рублей, портфель Сетелем Банка увеличился на 8%, ВТБ — на 4,4%, Русфинанс Банка — на 25,6%.
По мнению экспертов, в текущем году будет ожесточенная борьба среди трех лидеров за долю рынка в автокредитовании. Прирост портфеля, продемонстрированный Русфинанс Банком в прошлом году, может быть локальной удачей, и к концу года, возможно, ситуация будет иной, считают эксперты. Также автокредитование постепенно смещается в сторону подержанных автомобилей, скорее всего, и другие банки из лидеров рынка в этом году будут более активны в кредитовании автомобилей с пробегом.