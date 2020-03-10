Банк России установил официальные курсы валют на 11 марта.

Курс доллара повысился на 4,5 рубля, составив 72,0208 рубля (67,5175 рубля на 10 марта). Курс евро вырос на 6,02 рубля — до 81,8588 рубля (с 75,8424 рубля на 10 марта).

На Московской бирже на 13:36 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 3,18 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 3,89 рубля, валюты стоят 71,75 и 81,4 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 71,49—72,99 рубля за доллар и 81,04—85 рублей за евро.

По словам руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталии Орловой, в ближайшее время задачей ЦБ будет заякорить ожидания рынка по курсу в интервале 70—75 рублей за доллар, чтобы не допустить роста нервозности.

Чтобы нейтрализовать ситуацию на рынках и в экономике, в распоряжении российских монетарных властей имеется набор мер, которые будут задействованы, комментирует Орлова.

«Во-первых, это, конечно, операции на валютном рынке. С другой стороны, как и в 2018 году, ЦБ остановил покупку валюты в рамках бюджетного правила: правда, тогда цены на нефть были высокими, и пауза в механизме бюджетного правила предоставила рынку 4—5 миллиардов долларов в месяц с августа по декабрь 2018-го. Сейчас ситуация иная, и при цене на нефть ниже 43 долларов за баррель эффективность бюджетного правила сведена на нет. По этой причине сейчас поддержка рынку придет от решения Минфина начать конвертировать часть средств ФНБ в рубли», — прогнозирует Наталия Орлова.

Как она поясняет, потенциально речь идет о сумме от 2—3 млрд долларов в месяц — размер месячного дефицита при цене на нефть 35 долларов за баррель. Также ЦБ расширил механизмы предоставления валютной и рублевой ликвидности и задействует пруденциальные меры смягчения кредитных требований к отраслям, пострадавшим от эпидемии в Китае, что поможет смягчить эффект финансовой волатильности на реальный сектор, сообщает Орлова.