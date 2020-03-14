Банк «Александровский» запустил акцию по торговому эквайрингу: при открытии расчетного счета и зарплатного проекта комиссия по эквайрингу снижена до 1% независимо от торгового оборота компании, следует из релиза финучреждения.



Минимальная ставка комиссии 1% действует для предприятий фастфуда.

1,3% — ставка для медицинских центров, стоматологий, оптик.

1,6% — ставка для аптек, магазинов продуктов и детских товаров, агентств недвижимости, поставщиков коммунальных услуг, туристических компаний, АЗС, такси, салонов продажи автомобилей, автозапчастей и автомобильного ремонта.

1,95% — ставка для других компаний.

Ставки комиссии фиксированы и не зависят от торгового оборота компании.

«В случае отсутствия расчетного счета в банке «Александровский» надбавка к акционной ставке составляет плюс 0,4%, при отсутствии зарплатного проекта надбавка плюс 0,1%... Новым клиентам доступны «расчетные каникулы» — три месяца акционных условий эквайринга без открытия расчетного счета», — отмечается в сообщении.