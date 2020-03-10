Банк России предлагает запретить госслужащим одновременно участвовать в наблюдательных советах Сбербанка и ВТБ. Об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает ТАСС.

«Это будет исключено. Мы категорически возражаем против пересечения здесь. Не должно быть перекрестного участия в совете директоров ВТБ и Сбербанка. Правительство нас услышало, оно с этим согласно. Один и тот же госслужащий не может быть в советах директоров двух банков, потому что они конкурируют», — сказал Швецов.

При этом ранее правительство разрешило министру финансов РФ Антону Силуанову, возглавляющему набсовет ВТБ, войти в наблюдательный совет Сбербанка на безвозмездной основе.

Кабмин разрешил Силуанову участвовать в деятельности набсовета Сбербанка Центробанку сейчас принадлежит крупнейшая доля в уставном капитале Сбербанка, однако предполагается ее выкуп правительством в лице Минфина за счет средств Фонда национального благосостояния.

Первый зампред ЦБ РФ сообщил, что акционерное соглашение в рамках сделки по продаже правительству РФ контрольного пакета акций Сбербанка (сейчас принадлежит Центробанку) устанавливает численность представителей от правительства и Банка России в наблюдательном совете кредитной организации в количестве пяти человек.

«Самое главное — подход к формированию совета директоров. Количественный состав представительства не увеличится. Предполагается, что от чиновников — Банка России и от правительства — будет пять человек, плюс будет выдвигаться не более одного представителя менеджмента от Сбербанка», — сказал он.

По его словам, вопрос о кандидатурах от Банка России в набсовете Сбербанка может быть рассмотрен советом директоров регулятора на этой неделе.

Банк России: в набсовет Сбербанка войдут пять представителей Кабмина и регулятора По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, совет директоров Банка России может рассмотреть вопрос о кандидатах от регулятора в наблюдательный совет на этой неделе.

Также, говоря о набсовете Сбербанка, Швецов уточнил, что акционерное соглашение будет определять точный перечень случаев, когда представители от Кабмина будут голосовать по правительственной директиве.



«У правительства есть такой феномен, который очень сильно отличает правительство от Банка России, — это директивное голосование. В значительной степени чиновники, которые входят в совет директоров публичных компаний, голосуют по директивам. Наш подход заключается в том, что Сбербанк — это публичное общество, пусть даже часть акций, пусть даже контрольный пакет принадлежит государству. В этом смысле совет директоров должен носить полноценный характер, а члены совета директоров должны пользоваться прежде всего законодательством об акционерных обществах. Поэтому мы договорились, что в акционерном соглашении будет исчерпывающий перечень тем, по которым сохранится директивное голосование. По всем остальным вопросам представители правительства, так же как сегодня представители Банка России, будут, неся персональную ответственность, голосовать исходя из собственной, личной ответственности», — пояснил он.