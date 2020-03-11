Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и Интернете вещей, пишет «Коммерсант» . Закупка исследования производится у единственного заказчика, сумма контракта — 9,2 млн рублей, срок исполнения — 30 июня 2020 года. Авторы также должны описать методы ограничения доступа к сервисам и информационным ресурсам, использующим такие технологии и протоколы.

В качестве оснований для проведения закупки ГРЧЦ ссылается на законы «Об информации», «О связи» и поправки к последнему, известные как закон о «суверенном Рунете». По словам руководителя организации «Роскомсвобода» Артема Козлюка, Роскомнадзору поставлена задача ограничивать доступ к запрещенным ресурсам и идентифицировать пользователей, поэтому его подведомственная организация решила изучить возможность создания аппаратного оборудования для вмешательства в децентрализованные сети.

Кабмин определил три типа угроз в рамках закона о суверенном Рунете Речь идет об угрозах устойчивости, безопасности и целостности функционирования Рунета.

По мнению экспертов, странно, что в контракте не говорится о технологиях типа VPN и подобных, которые позволяют без проблем обходить все российские блокировки. Такой заказ скорее свидетельствует о том, что ГРЧЦ не разобрался в проблематике, поскольку столь же и даже более сложные механизмы обхода блокировок уже тестируются крупнейшими американскими корпорациями, считают эксперты.