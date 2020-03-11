Новости о болезни основателя и основного акционера TCS Group Олега Тинькова и обвинениях, которые ему предъявил Минюст США, никаких новых рисков для деятельности группы не несут, заявил председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

«Мы отвечаем за группу «Тинькофф». Здесь вообще никаких изменений, никакого отрицательного влияния, кроме новостного, никаких новых рисков для группы нет», — сказал Оливер Хьюз во время конференц-звонка по финансовым результатам группы за 2019 год.

Хьюз добавил, что на фоне негативных новостей об Олеге Тинькове банк не зафиксировал оттока средств клиентов.



«Олег не принимает участие в ежедневном управлении компанией уже много лет <…> исход вопросов, которые встали перед Олегом сейчас, никаким образом не повлияют на операционные результаты группы», — подчеркнул глава управления корпоративных финансов Сергей Пирогов.

«Нам трудно разложить по факторам, что повлияло на акции больше: новости про коронавирус, новости про замедление мировой экономики, связанные с замедлением Китая, новости, связанные с падением цен на нефть и тем влиянием, которое оно окажет на монетарную и фискальную политику российских властей <…>. Все они в той или иной мере оказывают влияние на российский рынок», — отметил Пирогов. Он добавил, что изменение доли основного акционера в большую или меньшую сторону «даже опосредованно на качество корпоративного управления не повлияет».

Напомним, в конце февраля Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова. Минюст обвиняет банкира в сокрытии активов на 1 млрд долларов. Позже Тиньков сообщил, что в октябре у него диагностировали лейкемию.

