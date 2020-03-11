Альфа-Банк предложил малому и среднему бизнесу гибкое решение для конвертации валют — отложенные поручения (ордера) по желаемому курсу в новой версии интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн», следует из релиза финучреждения.



«Ордера работают по биржевой модели: система круглосуточно мониторит лучшие курсы как на Мосбирже, так и на межбанковском рынке. Для клиента это гарантия самых выгодных условий конвертации. Действие поручения не ограничено календарными сутками: это означает, что клиенту не нужно каждое утро перевыставлять ордер, система непрерывно отслеживает желаемый курс и автоматически исполнит сделку на указанную сумму», — отмечается в сообщении.

Сервис подстраивается под потребности клиента: ордер можно выставить на любой срок или без ограничения по времени, отложенное поручение можно привязать к ожидаемому приходу денежных средств из другого банка, средства на счете списания не замораживаются.

«При желании клиент может отменить ордер в любое время, если поменялись его планы или ситуация на валютном рынке», — заключили в Альфа-Банке.