Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады марта 2020 года составила 5,15% годовых против примерно 5,22% за третью декаду февраля. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в среду на сайте Банка России.

Текущий уровень ставки стал новым минимумом за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года), свидетельствуют данные регулятора.

Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта 2019 года стал очевиден перелом тренда — ставка глобально снижалась. В первой декаде января 2020-го показатель впервые опустился ниже уровня 6%.

Банк России после пяти снижений ключевой ставки в 2019 году (в общей сложности на 1,5 процентного пункта) вновь уменьшил ее в прошлом месяце — еще на 0,25 п. п., до 6% с 10 февраля. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года, после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

В сообщении ЦБ поясняется, что при определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т. п.) не рассматриваются;

не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;

не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т. п.);

не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, то есть вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т. п.;

не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на март).

