Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта, превысил 74 рубля, евро — 84 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс американской валюты обновил максимумы марта 2016 года, а европейской — февраля того же года.

По данным торговой площадки на 11:09 мск, курс доллара составлял 74,31 рубля (плюс 1,36 рубля), курс евро — 84,02 рубля (плюс 1,85 рубля).



Рубль остается под значимым давлением на фоне очередного резкого ухудшения настроений на глобальных площадках, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.



«Риски для российской валюты по-прежнему остаются крайне высокими на фоне близких к паническим настроениям на глобальных площадках, которые продолжают падать, реагируя на ускорение распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая и на растущие риски рецессии. Нефтяной рынок также остается под давлением, цены на нефть марки Brent находятся вблизи 34 долларов за баррель», — комментируют эксперты.

По их словам, уход нерезидентов с российского рынка суверенного долга, который проявляется в резком росте доходностей на рынке ОФЗ, выступает сейчас одним из основных рисков для рубля.

В четверг в 15:45 мск станут известны итоги заседания Европейского центробанка, на котором от регулятора ожидают снижения ставки и анонса дополнительных мер по поддержанию ликвидности. «Это решение может стать локальным поводом для ослабления евро и снижения давления на рубль в паре с европейской валютой», — допускают аналитики.

Однако устойчивая стабилизация рубля возможна лишь при появлении признаков замедления распространения эпидемии, что вряд ли возможно на горизонте марта, сомневаются эксперты.