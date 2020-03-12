Прогноз правительства, на основе которого были подготовлены поправки в закон о федеральном бюджете на 2020 и плановый период 2021—2022 годов, безнадежно устарел, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Конечно, мы сегодня понимаем, что прогноз, который дан правительством к этому проекту закона, сегодня уже безнадежно устарел», — сказал он.

Кудрин подчеркнул, что цена нефти 57,7 доллара за баррель, которая берется за основу, и курс рубля 63,9 рубля за доллар «сегодня уже не будут реальными значениями, на которых будет строиться бюджет».