Уровень бедности в России в 2020 году может не снизиться, а повыситься. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Скорее всего, серьезных изменений в лучшую сторону не произойдет. Наоборот, мы встречаемся с вызовами как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что ранее ожидались более высокий рост реальных доходов населения и снижение уровня бедности.



По его словам, в настоящее время недостаточно структурных изменений государственных расходов. Необходимо больше вкладывать в человеческий капитал, отметил он.