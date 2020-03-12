Обвинения США в адрес Олега Тинькова, основателя и владельца 40% Тинькофф Банка, равно как и недавнее признание бизнесмена в том, что он получает лечение от лейкемии, не окажут непосредственного влияния на рейтинги кредитной организации. Об этом заявили в рейтинговом агентстве Fitch Ratings, пояснив, что, по его мнению, эти события несут ограниченные риски для управления банком, его фондирования и позиции по капиталу.

Как уточняется, у Тинькофф Банка в настоящий момент рейтинг «ВВ» от Fitch со «стабильным» прогнозом.

Тиньков тесно связан с банком из-за своего статуса основателя, также он возглавляет совет директоров кредитной организации, которая фактически носит его имя, напоминают аналитики. Тем не менее его роль в управлении банком в последние годы была ограниченной, и Fitch не ожидает каких-либо существенных перебоев в операциях Тинькофф Банка. Агентство также считает сильной управленческую команду банка, рассматривая это в качестве позитивного фактора для банковских рейтингов.

В числе прочего Fitch отмечает, что, согласно раскрываемым банком данным, его депозитная база в значительной степени сохранила стабильность после объявления об обвинениях США. Также аналитики указывают на комфортную ликвидную позицию банка.

В агентстве не видят существенных рисков для капитальной позиции банка в связи с обвинениями в адрес Олега Тинькова, а также не ожидают, что они повлияют на решения относительно дивидендных выплат.

В Fitch напоминают, что рейтинги Тинькофф Банка были повышены в октябре 2019 года на фоне продолжительного периода исключительно сильных финансовых результатов банка, которые поддерживаются диверсификацией его бизнеса и ростом клиентской базы. Ограничивающим фактором для рейтингов выступают риски перегрева сегмента потребительского кредитования. Рейтинги банка остаются чувствительными в первую очередь к снижению качества активов.



Олег Тиньков был арестован в Лондоне в конце февраля в связи с обвинениями со стороны США в подаче недостоверной налоговой декларации и занижении стоимости активов при отказе от американского гражданства в 2013 году после IPO Тинькофф Банка, указано в справке агентства.