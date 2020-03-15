ВТБ и группа компаний «Русские Башни» подписали соглашение об открытии кредитной линии на 10 млрд рублей сроком на 10 лет, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Привлеченные средства группа «Русские Башни» направит на строительство и приобретение новых объектов инфраструктуры для дальнейшего совместного использования операторами сотовой связи на территории России.



«Реализация данного соглашения будет способствовать ускорению развития телекоминфраструктуры в регионах России и внедрению новых цифровых инфокоммуникационных услуг сотовыми операторами», — отметил президент группы компаний «Русские Башни» Александр Чуб.



Важным направлением работы также станут проекты комплексного бесшовного покрытия сложных территорий. Сегодня подобные проекты уже реализуются на территории Кронштадта, Нижнего Тагила, на отдельных автомагистралях и крупных объектах, география таких проектов благодаря привлечению финансирования расширится.

