Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили две новые вредоносные программы для Android: вместе они способны красть файлы cookie, сохраненные на смартфонах, говорится в сообщении компании. Так, злоумышленники могут получать контроль над аккаунтом жертвы в соцсетях, распространять контент от ее лица.

Троянцы имеют похожий стиль написания кода и используют один и тот же управляющий сервер. Первый троянец, попав на устройство, получает доступ к данным любых приложений на смартфоне и передает на сервер злоумышленников данные с браузера и установленного приложения соцсети. Второй троянец запускает прокси-сервер на телефоне и предоставляет злоумышленникам доступ в Интернет с устройства жертвы.

Таким образом, злоумышленники могут пытаться получить доступ к чужим учетным записям для того, чтобы запускать масштабные спам- и фишинговые рассылки и атаки.