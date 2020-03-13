В феврале 2020 года годовая инфляция замедлилась на 0,1 п. п. и составила 2,3%. Дезинфляционное влияние оказывали высокое предложение ряда продовольственных товаров, сдержанный спрос, лаговые эффекты укрепления рубля в предыдущие месяцы. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен» .

Вместе с тем с начала марта произошло значительное изменение внешних условий, связанное с распространением эпидемии коронавируса и ухудшением ситуации на рынке нефти, отмечается в материале.



«Вызванное этими событиями ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором. Инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели Банка России быстрее, чем прогнозировалось ранее», — отмечается в материале.

Однако выраженное и продолжительное замедление мировой экономики, а также влияние возросшей неопределенности и произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий на динамику внутреннего спроса могут стать значимыми дезинфляционными факторами среднесрочного характера, допускает регулятор.

«Банк России будет комплексно рассматривать влияние произошедших изменений на среднесрочный прогноз динамики инфляции, инфляционных ожиданий и развития экономики и оценивать риски устойчивого отклонения инфляции от цели на прогнозном горизонте», — указано в комментарии.