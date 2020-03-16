Федеральная резервная система (ФРС) США на внеплановом заседании приняла решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0—0,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ФРС сообщила, что намерена держать ставку на околонулевом уровне «до тех пор, пока она не будет уверена, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности».

ФРС также объявила о целом ряде дополнительных мер по защите экономики от эффектов коронавируса:

• в течение ближайших месяцев она увеличит свой портфель государственных облигаций США по меньшей мере на 500 млрд долларов, а портфель ипотечных облигаций, выпускаемых полугосударственными агентствами Ginnie Mae, Fannie Mae и Freddie Mac, — по меньшей мере на 200 млрд долларов;

• сейчас баланс ФРС включает более 2,5 трлн долларов гособлигаций и 1,37 трлн долларов агентских ипотечных бумаг. Таким образом, портфель казначейских облигаций вырастет более чем до 3 трлн долларов, ипотечных бумаг — примерно до 1,6 трлн долларов;

• таким образом, при прочих равных активы ФРС вырастут с текущих 4,3 трлн до 5 трлн долларов, рекордного уровня (предыдущий рекорд — 4,52 трлн долларов — был зафиксирован в январе 2015 года). Это возвращение к «количественному смягчению» (QE), три раунда которого были проведены c 2008 года. Покупки ценных бумаг с рынка преследуют цель понижения процентных ставок в экономике, чтобы обеспечить «поток кредита для домохозяйств и компаний».

ФРС также поменяла условия кредитов, которые она выдает банкам напрямую через так называемое дисконтное окно (discount window), практически так же, как она это делала в кризис 2008 года. Ставка по этим кредитам понижена сразу на 1,5 процентного пункта — больше чем ключевая ставка — до 0,25%. Это новый исторический минимум дисконтной ставки (даже в 2008—2009 годах она находилась на уровне чуть выше — 0,5%). Кроме того, как и в кризис 2008—2009 годов, ФРС увеличила срок по таким займам с одного до 90 дней.