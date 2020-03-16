Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, ФРС США и Швейцарский национальный банк приняли скоординированное решение по расширению предоставления ликвидности в рамках своп-линий в долларах США, снизив ставку на свопы на 25 базисных пунктов, говорится в совместном сообщении регуляторов.

Таким образом, новая ставка своп-линий будет составлять OIS (Overnight Index Swap) плюс 25 б. п.

Кроме этого, регуляторы условились начать предлагать американскую валюту с 84-дневным сроком погашения в дополнение к операциям с недельным сроком погашения, осуществляемым в настоящее время.

«Эти изменения вступят в силу со следующими запланированными операциями в течение недели, начинающейся 16 марта. Новые цены и сроки погашения будут оставаться в силе до тех пор, пока это будет необходимо для обеспечения бесперебойного функционирования рынков финансирования в долларах США», — отмечается в заявлении.

Своп-линии — инструмент денежного рынка, представляющий собой соглашение между центральными банками различных государств об обмене валютами по фиксированным курсам.