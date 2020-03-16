Доля просроченной задолженности россиян от общего объема потребительских кредитов снижается с III квартала 2018 года при росте кредитного портфеля, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным НБКИ, за последние два года самая высокая доля задолженности россиян от всего объема действующих кредитов на покупку потребительских товаров наблюдалась в III квартале 2017 года (22%), после этого периода показатель практически непрерывно снижался. В последний раз небольшое увеличение доли задолженности было отмечено в III квартале 2018 года, когда этот показатель достиг 20,4%. По итогам 2019 года показатель составил 15,8%. В январе 2020-го доля опустилась до 15,5%.

«Снижение доли просроченной задолженности происходит на фоне активного роста кредитного портфеля, за счет чего просрочка размылась в статистике. Проще говоря, знаменатель показателя увеличивается быстрее, чем числитель. Таким образом, будет неправильно оценивать качество кредитного портфеля лишь на основе одного показателя», — прокомментировал президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Он добавил, что снижение доли просроченной задолженности происходит одновременно с ростом долговой нагрузки населения. Данный факт означает возможные риски реального роста просрочки в будущем, особенно на фоне текущей экономической ситуации, отметил Мехтиев.

«Более 10% заемщиков расплатились за последние два — четыре года по кредитам за счет рефинансирования старых кредитов новыми, что говорит о том, что многие заемщики испытывают в той или иной мере проблемы», — сообщил он.