Тюменская область в 2019 году заняла первое место среди российских регионов по максимальной сумме просроченного кредита на одного должника. Средний размер неплатежа по займу составил здесь 200 тыс. рублей, указано в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО «НАПКА»), с которым ознакомились «Известия» .

Исследование касалось только потребительских займов и не включало ипотеку.

На втором и третьем местах рейтинга расположились Москва и Санкт-Петербург с просрочками в 189 тыс. и 180 тыс. рублей соответственно. Также в 2019-м в число худших вошли Челябинская, Нижегородская и Самарская области.

Лучшая ситуация со средним значением дефолтной задолженности зафиксирована в Севастополе, Чечне, Туве, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области. Это связано со слабой развитостью кредитования в этих регионах. По данным ЦБ, портфель «плохих» ссуд в этих субъектах РФ составляет 4,2 млрд из 729,9 млрд рублей по всей России.

По словам эксперта РАНХиГС Натальи Зубаревич, Тюменская область стала одним из наиболее закредитованных регионов, потому что жители хотят сохранить привычный образ жизни, а доходы упали.



Она добавила, что похожая ситуация сложилась в регионах Поволжья и Приуралья, где у граждан может быть по четыре-пять кредитов.