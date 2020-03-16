Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 2,14% и составил 2 266,9 пункта. Индекс РТС уменьшился на 2,5% до отметки 966,93.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,59%, «АЛРОСы» — на 3,66%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,08%, Мосбиржи — на 3,57%. Бумаги «Газпрома» подорожали на 1,19%.

В понедельник российский фондовый рынок возобновил снижение, компенсировав пятничный рост, чему способствовал внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. «Продажи в наших акциях поддержала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 13%, отступив ниже 30,5 доллара за баррель. Также снижению способствовала динамика западных площадок», — комментирует эксперт.

Он замечает, что в ходе сессии рынок отступал в район нижней границы диапазона 2 200—2 350 пунктов, однако к концу дня улучшение настроений на внешних рынках позволило индексу Мосбиржи отыграть часть потерь.