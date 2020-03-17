Валютные торги в России стартовали во вторник укреплением рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,98 рубля, что на 67 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 82,5 рубля (минус 91 копейка).

«Мы полагаем, что при открытии торгов курс рубля попробует отскочить вверх вместе с растущей ценой на нефть, но стабильность этого роста под вопросом. Мы повышаем прогноз по курсу доллара до 74—75 рублей, а по курсу евро — до 82—84 рублей», — написала перед началом сессии заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.