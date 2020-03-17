Трейдер Элвис Марламов, которого ЦБ обвиняет в инсайдерской торговле, частично выиграл в споре с регулятором: Советский районный суд Красноярска признал незаконным отказ Центробанка предоставлять Марламову материалы проверки его операций, сообщает газета «Ведомости» .

В марте 2019 года Следственный комитет России повторно завел уголовное дело против Марламова, а в июле того же года трейдер подал гражданский иск против ЦБ, попросив суд истребовать у регулятора материалы проверки, признать обвинение в инсайдерской торговле незаконным, а информационное сообщение о факте инсайдерской торговли на сайте ЦБ — не соответствующим действительности.

Трейдер Элвис Марламов решил судиться с ЦБ Он просит суд истребовать у регулятора материалы его проверки.

Рассмотрение вопроса о признании обвинения в инсайдерской торговле незаконным суд оставил без рассмотрения, а по третьему вопросу — о признании не соответствующим действительности сообщения на сайте ЦБ о факте инсайдерской торговли — решение принимал Арбитражный суд Москвы, который 13 марта приостановил рассмотрение иска до вступления в силу решения Красноярского суда.

Материалы проверки нужны Марламову, чтобы понять суть претензий ЦБ, при этом защита считает, что регулятор проводил проверку с нарушениями, а его выводы об инсайдерской торговле основаны на недостаточном исследовании фактов и технических особенностей его торговли.

Как рассказал управляющий партнер компании Law & Capital, представляющей интересы Марламова в суде, Виктор Обыденнов, истцы пока не понимают, как будет исполняться полученное ими решение суда: в феврале внезапно оказалось, что у СКР не нашлось ни акта проверки ЦБ, ни сведений о каких-либо уголовных делах и материалах проверок, в которых фигурировал бы Марламов, а запрашивать акт проверки Банка России в СКР, по словам Обыденнова, пришлось потому, что у самого регулятора ни документа, ни его копий якобы нет — перед первым судебным заседанием выяснилось, что в ЦБ не располагают материалами проверки, так как передали их следствию (сам ЦБ просил суд отказать в истребовании материалов проверки на том основании, что это данные предварительного следствия).

Банк России в апреле 2018 года сообщал об установлении фактов систематического использования клиентом АО «Финам» Элвисом Марламовым инсайдерской информации компании для совершения в период с 8 июня 2016 года по 22 февраля 2018-го сделок на рынках 29 ликвидных ценных бумаг на торгах Московской биржи.

«В ходе проверки Банк России установил, что Э. Т. Марламов является автором ряда торговых стратегий, используемых клиентами АО «Финам» в рамках сервиса «Автоследование». Используя информацию о параметрах цены в поручениях подписчиков и направлении подачи заявок (покупка/продажа), влияющих на рыночную цену ценных бумаг, и оценивая реакцию рынка в связи с поступлением заявок, Э. Т. Марламов на постоянной основе совершал сделки по своим изолированным счетам (счетам, не имеющим подписчиков, открытым в основном в АО «Финам») с теми же ценными бумагами. С 8 июня 2016 года по 22 февраля 2018 года Э. Т. Марламов благодаря таким действиям получил значительный доход», — отмечалось в сообщении.

Регулятор подчеркивал, что размер дохода Марламова от операций с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации создает предпосылки для уголовно-правовой квалификации действий трейдера в установленном порядке.

Трейдер Марламов: «Я не занимался инсайдерской торговлей» Трейдер Элвис Марламов не согласен с квалификацией своих действий Центробанком как инсайдерская торговля.



Банк России также усмотрел в действиях Марламова недобросовестное поведение по отношению к подписчикам торговых стратегий, которые принимали решение о присоединении к сервису, рассчитывая на соблюдение при предоставлении услуг законодательных и этических норм.

ЦБ тогда приостановил проведение Марламовым операций с ценными бумагами на бирже и сообщил о намерении направить материалы проверки в правоохранительные органы.



Ранее сообщалось, что Следственный комитет завел дело против Марламова в августе 2018 года, но Генпрокуратура признала это решение незаконным, отменила постановление о возбуждении дела и отправила материалы на дополнительную проверку.

