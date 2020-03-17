Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,86% и составил 2 224,74 пункта. Индекс РТС уменьшился на 3,34% до отметки 934,66.

Бумаги Сбербанка подешевели на 2,86%, Мосбиржи — на 2,86%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,56%, «АЛРОСы» — на 0,83%. Акции «Газпрома» подорожали на 0,14%.

Индекс Мосбиржи пробил уровень 2 230 пунктов, и пробой этого рубежа открыл дорогу «медведям» в область 2 155 пунктов, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Индекс РТС закономерно падает, уже касался 925 пунктов и оставляет потенциалом для провала область 700—750 пунктов», — продолжает эксперт.

По ее прогнозу, цены на нефть готовы обновлять минимумы. Баррель Brent уже сполз к 29,59 доллара и может падать к 29—29,15 доллара почти без проблем. «Это способно вызвать новую волну падения на финансовых рынках: сырьевому сектору не удается уже третья подряд попытка отскока, и это наводит на мысли о тотальной неустойчивости всего», — комментирует эксперт.