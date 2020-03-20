Хоум Кредит Банк проводит акцию по дебетовой карте «Золотая Польза», предусматривающую начисление 10% годовых на остаток средств на карточном счете.

При оформлении карты в период с 20 марта по 30 апреля текущего года и совершении покупок на сумму свыше 5 тыс. рублей в месяц на остаток в размере до 300 тыс. рублей будет начисляться 10% годовых до 30 июня 2020 года. Как и ранее, на сумму, превышающую 300 тыс. рублей, начисляется 3% годовых.

Участниками акции могут быть лица, у которых не заключены или не были заключены и расторгнуты в срок с 21 марта 2019 года по 20 марта 2020 года договоры по дебетовым картам «Польза», «Космос», «Ярмарка», «М5Молл», «Заботливая Польза», «Польза Travel», «Другие правила», «Зеленая Польза» или «CoinKeeper».

«Данная акция позволит новым держателям карты получить доход на остаток по высокой процентной ставке — в дополнение к уже имеющимся преимуществам карты, таким как кешбэк, возможность бесплатного обслуживания и снятия наличных в сторонних банкоматах без комиссии», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.



Только при оформлении карты на Банки.ру в период до 31 марта и совершении покупок на сумму от 500 рублей три победителя, определяемые ежемесячно, получат повышенный кешбэк в размере 10% (вместо стандартных 3%) за покупки в категориях «АЗС», «кафе, рестораны» и «аптеки», а также за любые другие покупки, за которые стандартно начисляется 1% кешбэка.