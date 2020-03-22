ВТБ тиражировал технологию безбумажного обслуживания на всю сеть отделений — 1,5 тыс. офисов в России, сделав обслуживание клиентов более быстрым и безопасным, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Доля операций, оформляемых без бумажных носителей, сегодня уже превышает 15%, клиенты банка подписали таким способом свыше 170 тыс. договоров. В планах ВТБ — довести этот показатель до 40% в 2020 году», — говорится в релизе.



Самыми популярными услугами в безбумажных офисах ВТБ стали операции с картами (70%) и обслуживание текущих и накопительных счетов (20%). Далее идут выдача кредитов наличными, кредитных карт, а также обслуживание дебетовых и кредитных карт. Сервис доступен на самых востребованных типах операций по кредитам, картам и счетам. В течение 2020 года их перечень расширится – появятся депозиты, платежи, переводы, эскроу-счета.

ВТБ переводит сеть обслуживания на безбумажную технологию Цифровой формат подписания документов станет доступен клиентам уже в текущем квартале во всех точках продаж.

ВТБ стал одним из первых банков, запустивших безбумажную технологию в своих офисах. При обслуживании клиентов в отделении сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении.

Все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе «ВТБ-Онлайн» и доступны клиенту в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. Надежность реализованного механизма подтверждена независимой экспертизой.

К концу 2022 года банк планирует проводить уже 90% операций в безбумажном формате.