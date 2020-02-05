ВТБ переводит всю банковскую сеть на безбумажную технологию. Об этом сообщили в банке, подчеркнув, что он делает это первым из лидеров рынка.

Цифровой формат подписания документов станет доступен клиентам уже в текущем квартале во всех точках продаж, это порядка 1,5 тыс. офисов ВТБ по всей стране. К концу года долю операций, проводимых с помощью технологии, планируется довести до 40%.

На данный момент технология доступна в 476 офисах в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны. За три месяца клиенты подписали по ней более 25 тыс. документов. Наиболее распространенными являются операции с картами (70%) и обслуживание текущих и накопительных счетов (20%). Далее следуют выдача кредитов наличными, кредитных карт, а также обслуживание дебетовых и кредитных карт.

Банк планирует расширять перечень операций в рамках безбумажной технологии. В феврале клиенты смогут совершать операции по вкладам, до конца года появятся опции платежей и переводов, кассовые операции, оформление эскроу-счетов и обслуживание клиентов сегментов «Прайм» и «Привилегия».

«ВТБ одним из первых банков запустил безбумажное обслуживание в своих офисах. Проект позволяет клиентам подписывать необходимые документы в режиме онлайн, не тратя лишнее время на заполнение бумажных договоров. Технология вдвое сокращает процесс подписания документов, снижает время на обслуживание клиентов и способствует улучшению экологической ситуации в нашей стране. Экономический эффект от ее внедрения к 2022 году может составить более 1,5 миллиарда рублей», — комментирует руководитель департамента розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Мигель Маркарянц.



На сегодняшний день в ВТБ обслуживается более 13,3 млн физлиц. За 2019 год число таких клиентов увеличилось на 1 млн человек.

