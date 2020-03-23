Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 3,33% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 253,96 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 4,23% и равнялся 885,17 пункта.

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Цены на нефть не показывают единой динамики после падения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны, уточняет она.

«Нефтяные фьючерсы утром не показывают единой динамики и изменяются в пределах 3,5% после падения на 4,5—8,5% в пятницу. В начале сессии понедельника фьючерсы также резко снизились, после чего стремились восстановить позиции. Котировки обоих сортов, несмотря на попытки отскока на прошлой неделе, остаются существенно ниже 30 долларов, а цены на американский сорт и вовсе стремятся к 20 долларам. Триггером роста на рынке в краткосрочном и среднесрочном периоде может стать обещанное вмешательство США в ценовой конфликт, направленное против наращивания нефтедобычи в Саудовской Аравии и России путем дипломатического и санкционного давления на страны. В остальном веских драйверов для роста на рынке не наблюдается», — комментирует эксперт.

Кожухова напоминает, что индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли примерно на 2,5%, растеряв почти весь внутридневной прирост. «Индикаторы в течение сессии достигли промежуточных целей восходящей коррекции и отступили от сопротивлений 2 420 и 1 000 пунктов, вернувшись к поддержкам на уровне 2 300 и 900 пунктов. Сложившаяся в понедельник ситуация указывает на опасность пробоя этих значений. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2 200—2 350 пунктов», — говорит аналитик.