Россельхозбанк снижает ставку на 2 процентных пункта на потребительский кредит без обеспечения для жителей села, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной правительством РФ на 2020—2025 годы, жители села с 2020 года могут получить в Россельхозбанке потребительский кредит по льготной ставке от 3% годовых.

«Льготный кредит позволяет клиентам с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет получить денежные средства в сумме до 250 тыс. рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области — до 300 тыс. рублей) на срок до 60 месяцев. Процентная ставка 3% годовых действует при оформлении личного страхования», — говорится в релизе.

На кредитные средства жители села могут приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями — исполнителями работ. Также условия кредита позволят отремонтировать жилые дома (помещения) по договорам подряда.

Погашение кредита возможно дифференцированными или аннуитетными платежами. При желании клиента можно будет осуществить полное или частичное досрочное погашение кредита без комиссий.