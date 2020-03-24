Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 5,57% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 378,91 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 6,85% и равнялся 944,36 пункта.

Сегодняшний отскок в акциях не должен вселять излишний оптимизм, предупреждает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Фьючерсы на американские индексы растут чуть менее чем на 3%, в плюсе нефть, торгуясь около отметки 28 долларов за баррель. Так что нас ждет позитивное открытие торгов в фондовой секции Мосбиржи. Однако нет никакой уверенности в том, что отскок будет развиваться дальше», — комментирует эксперт.

По его словам, фундаментальные факторы пока не дают надежд на разворот нисходящего тренда. Эпидемия коронавируса продолжает разрастаться, цены на нефть низкие, а впереди сезон отчетностей американских компаний, который на этот раз совсем не обрадует инвесторов. Поэтому все спекулятивные покупки стоит сопровождать короткими стопами, считает аналитик.

«Вместе с тем урегулирование проблем с ликвидностью на Западе уже не будет приводить к тому, что инвесторам придется судорожно сбрасывать активы по любым ценам. Поэтому снижения рынков еще мы увидим, но они не будут носить такой обвальный характер, как неделю-две назад», — заключает Антонов.