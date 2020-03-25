Райффайзенбанк в 2019 году увеличил чистую прибыль в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 11,5% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, до рекордных 37,63 млрд рублей. Основными факторами роста прибыли стали рост чистого комиссионного дохода, рост чистого процентного дохода, а также торгового результата, следует из сообщения кредитной организации.

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение продемонстрировал рост на 9,4% по сравнению с концом 2018 года и составил 57,52 млрд рублей. Положительное влияние на динамику чистого процентного дохода оказал рост процентных доходов по ценным бумагам и кредитному портфелю за счет увеличения объемов бизнеса.



Чистые комиссионные доходы увеличились на 20,1%, до 21,33 млрд рублей, благодаря росту комиссионных доходов за комиссии за открытие кредитных линий, по расчетным операциям и пластиковым картам, а также документарным операциям и гарантиям.



Кредитный портфель до вычета резервов увеличился по итогам 2019 года на 16,4% и составил 802,3 млрд рублей. Положительная динамика связана с ростом кредитного портфеля в следующих сегментах: средний бизнес (плюс 34,6%, до 77,2 млрд рублей), малый и микробизнес (плюс 24,2%, до 27,4 млрд рублей), розничные клиенты (плюс 16,5%, до 310,7 млрд рублей). Основным драйвером роста розничного кредитного портфеля стал портфель необеспеченного потребительского кредитования, увеличившийся за 2019 год на 15,7%, до 147,67 млрд рублей, и ипотечный портфель, увеличившийся на 19,5%, до 141,45 млрд рублей.

Средства клиентов на 31 декабря 2019 года показали рост на 9,5% по сравнению с концом 2018 года и составили 955,08 млрд рублей. Средства физических лиц выросли на 3% благодаря росту текущих счетов физлиц на 2,7%, до 363,03 млрд рублей, а также росту депозитов физлиц на 4%, до 117,7 млрд рублей. Доля текущих счетов в структуре средств физлиц составила 75,5%.



Средства юридических лиц увеличились на 10,5%, до 446,46 млрд рублей, по сравнению с концом 2018 года, при этом росли как текущие счета (плюс 6%, до 229,3 млрд рублей), так и срочные депозиты юрлиц (плюс 15,8%, до 217,2 млрд).

Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, снизились за 2019 год на 11,5% в результате влияния валютного эффекта и составили 32,7 млрд рублей.



Собственные средства банка за 2019 год увеличились на 21,3% по сравнению с концом 2018 года и составили 176,67 млрд рублей за счет полученной по итогам 2019 года чистой прибыли.

Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1 и Н 1.2 на 1 января 2020 года составили 10,75% и 11,35% соответственно (при нормативных минимумах 4,5% и 6%). Коэффициент Н 1.0 составил 13,72% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 8%). Общая достаточность капитала по «Базелю III» на 31 декабря 2019 года составила 27,09% при минимальном значении норматива 8%.

«Прошлый год еще раз доказал эффективность нашей бизнес-модели. Мы продолжаем строить долгосрочный и рентабельный бизнес в России, предлагая клиентам высокотехнологичные финансовые решения, — прокомментировал председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин. — Уровень удовлетворенности наших клиентов вырос по итогам 2019 года, а это значит, что наши сервисы и продукты широко востребованы как в розничном сегменте, так и в корпоративном бизнесе. Мы продолжим создавать решения, которые делают финансовую сторону жизни наших клиентов легче».