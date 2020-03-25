Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в среду, 25 марта, опустился ниже 77 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12:10 мск, курс доллара расчетами «завтра» понизился на 1,3025 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 76,9775 рубля. Курс евро на это же время снизился на 98 копеек, до 83,5 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль пользуется благоприятными условиями на внешних рынках и продолжает восстанавливать позиции, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. По его словам, основную поддержку российская валюта получает с рынка нефти, где стоимость марки Brent демонстрировала укрепление на 1,7%.

«Кроме того, на внутреннем рынке банки в среду проводят крупные платежи в бюджет, что частично (основная масса рублевой ликвидности для платежей была аккумулирована еще накануне) также играет в пользу рубля», — добавляет эксперт.