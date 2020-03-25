Курс доллара может составить от 72 до 75 рублей, если нефть поднимется до 40—45 долларов за баррель, что пока прогнозируют аналитики банка «Открытие» на IV квартал 2020 года. Об этом рассказал председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью Business FM . По его словам, нижняя точка нефти — 25 долларов за баррель, хотя она может сходить чуть ниже.

«Мы исходим из того, что при нефти 25 долларов равновесный курс, конечно, не 80 рублей за доллар, он должен находиться между 75 и 80. Если нефть поднимается до 40—45 долларов, что мы пока для себя прогнозируем на четвертый квартал, то это курс от 72 до 75 рублей за доллар», — пояснил Задорнов и добавил, что макроэкономическая модель банка базируется на этом индикаторе.

По словам Задорнова, как только Китай раскрыл экономическую статистику за январь — февраль и стало ясно, что промышленное производство в стране упало на 42% квартал к кварталу, крупнейшие инвестбанки сделали неутешительные прогнозы относительно американской экономики. Согласно этим прогнозам, падение американской экономики во II квартале может составить до 10% к I кварталу.

«Если раньше было ощущение, что будет лишь замедление мировой экономики, то теперь совершенно ясно, что следует ожидать рецессии», — сказал президент — председатель правления банка «Открытие». По мнению Задорнова, по аналогии с китайской экономикой европейская и американская могут «простоять два-три месяца», и только после этого начнется их перезапуск. В результате рецессия мировой экономики в 2020 году может достигнуть масштабов 2009 года, когда сокращение ВВП в разных странах составляло 3—6%.