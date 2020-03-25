Россияне сейчас не паникуют и держат деньги на счетах в банках. Перерыв в потребительской активности будет длиться два-три месяца, а затем население вернется к привычному образу жизни. Об этом заявил в интервью Business FM президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, сообщает пресс-служба банка.

«Поведение людей сейчас удивительно рациональное, полное отсутствие паники, — констатировал Задорнов, рассказывая об активности населения в последние несколько недель на примере частных клиентов банка «Открытие». — Нет большого притока новых депозитов, нет практически никакого снятия. Есть одна очень важная особенность: люди резко увеличили средства до востребования, то есть свободный кеш на счетах. Они выжидают. Это касается и валютных, и рублевых счетов. Это очень характерно для клиентов с высокими доходами — у них эти средства возросли раза в три».

Ранее банк «Открытие» отмечал, что главным изменением в клиентском поведении в первые дни после официального объявления пандемии стал выросший спрос на беззалоговые кредиты и на ипотеку. Это связано с тем, что люди делают ранее запланированные покупки независимо от их будущей стоимости.

Задорнов: к концу года курс доллара может составлять 72—75 рублей По его словам, следует ожидать рецессии в мировой экономике.

«Если я откладываю покупку условно на два года, нельзя рассматривать ценность этой недвижимости как что-то неизменное. Через два года в семье могут быть совершенно другие обстоятельства. Неизвестно, что с этой семьей вообще произойдет в ее внутренних отношениях, если эта квартира не будет куплена. Кстати говоря, ипотечные ставки, стоимость квадратного метра сейчас, возможно, находятся на нижних значениях. Поэтому люди хотят сделать ту покупку, которую планировали последние полтора-два года», — объясняет Задорнов рациональное поведение покупателей недвижимости.



Глава банка «Открытие» уверен, что при любых движениях рынка его турбулентность продлится не более полугода. А люди вернутся к своему привычному образу жизни уже через несколько месяцев — захотят ходить в театры, развлекательные центры, фитнес-клубы.