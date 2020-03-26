Сбербанк опубликовал график работы своих отделений по стране на неделе с 30 марта по 5 апреля, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей. Детали приводятся в релизе финучреждения.
Так, офисы Сбербанка будут работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении, так и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
Утвержден следующий график работы офисов Сбербанка по обслуживанию физических и юридических лиц:
- 28 марта, в субботу, все отделения будут работать по режиму стандартного рабочего дня;
- 29 марта, в воскресенье, офисы банка будут работать по стандартному режиму воскресенья;
- с 30 марта по 5 апреля офисы будут работать по режиму выходного дня.
Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни.
Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания в выходные дни будут работать в стандартном режиме.
График работы офисов банка можно также уточнить в «Сбербанке Онлайн» и по телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный, он доступен на территории России для абонентов сотовых операторов «МТС», «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»); 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы); 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ; бесплатно).
В период выходной недели исполнение депозитных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в «Сбербанке Онлайн» и офисах будет происходить в стандартном режиме, следует из сообщения.
Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без применения штрафных санкций.
Относительно предложения по кредитным каникулам сообщается, что соответствующие изменения в законодательство и информационные письма Банка России готовятся.
«Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления», — отмечается в релизе.