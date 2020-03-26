Сбербанк опубликовал график работы своих отделений по стране на неделе с 30 марта по 5 апреля, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей. Детали приводятся в релизе финучреждения.

Так, офисы Сбербанка будут работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении, так и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Утвержден следующий график работы офисов Сбербанка по обслуживанию физических и юридических лиц:

28 марта, в субботу, все отделения будут работать по режиму стандартного рабочего дня;

29 марта, в воскресенье, офисы банка будут работать по стандартному режиму воскресенья;

с 30 марта по 5 апреля офисы будут работать по режиму выходного дня. ЦБ дал рекомендации банкам по работе на следующей неделе Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания в выходные дни будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в «Сбербанке Онлайн» и по телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный, он доступен на территории России для абонентов сотовых операторов «МТС», «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»); 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы); 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ; бесплатно).

В период выходной недели исполнение депозитных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в «Сбербанке Онлайн» и офисах будет происходить в стандартном режиме, следует из сообщения.

Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без применения штрафных санкций.



В ЦБ разъяснили порядок внесения платежей по кредитам в связи с «вирусными» каникулами Относительно предложения по кредитным каникулам сообщается, что соответствующие изменения в законодательство и информационные письма Банка России готовятся.

«Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления», — отмечается в релизе.