Банк «Кузнецкий» предлагает новые условия ипотечного кредитования. Базовая процентная ставка по программам «Стандарт» и «Новостройка» снижена и составляет 9,5% годовых, сообщили в кредитной организации.

Также по данным программам уменьшился размер первоначального взноса: теперь он составляет от 10% в рамках стандартных условий и от 5% для заемщиков, располагающих государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, и для участников целевых жилищных программ федерального и регионального уровня.

Максимальный срок кредита увеличен на пять лет — до 30 лет.

Дополнительные преференции и уменьшение базовой процентной ставки на 0,5 процентного пункта доступны для госслужащих и работников бюджетных организаций, крупных и значимых предприятий Пензы и области; для клиентов, получающих зарплату на карту банка, и для клиентов — индивидуальных предпринимателей, имеющих обороты по счету; для заемщиков, у которых размер ипотечного кредита превышает 3 млн рублей либо первоначальный взнос составляет 20% и более.



Кредитование возможно с привлечением созаемщиков и с учетом совокупности доходов при расчете платежеспособности.

