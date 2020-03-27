Доллар и особенно евро существенно подорожали к рублю по итогам основной валютной сессии пятницы, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 79,2 рубля, что почти на 1,73 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени достиг 87,55 рубля (плюс 2,14 рубля).

С начала торгов проведено порядка 63 тыс. сделок с долларом на сумму около 3,4 млрд долларов и 9,3 тыс. сделок с евро примерно на 324 млн евро.



Курсовые диапазоны на момент публикации заметки составляют от 77,61 до 79,31 рубля за доллар и от 85,45 до 87,8 рубля за евро (максимум по евро был достигнут уже после окончания основной сессии).

Валютные рынки EM захлестнула очередная волна распродаж, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. «В пятницу на внешних рынках сохранились негативные настроения. Основные мировые индексы, включая котировки нефти, заметно усилили падение к концу дня», — указывает он. «Ускорил свое снижение и рубль вслед за новой волной падения цены на нефть», — отмечает Кравченко.