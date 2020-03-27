Платежная система Mastercard направила официальное письмо в адрес российских банков с рекомендацией рассмотреть возможность продолжать обслуживание карт с истекшим сроком действия. Об этом в пятницу сообщили в компании.

Как поясняется, правила Mastercard позволяют обрабатывать платежи по истекшим картам. В платежной системе считают, это может быть хорошим выходом в ситуации, когда держатели карт по разным причинам не смогут посетить банк для получения перевыпущенной карты. Решение о предоставлении клиентам такой возможности остается на усмотрение банков.

«Сейчас многие стремятся ограничить свои контакты и передвижения, чтобы минимизировать распространение коронавируса. Мы знаем, что некоторые держатели карт Mastercard, у которых истек или подходит к концу срок действия карты, переживают, что им придется идти в банк и получать новую карту, чтобы иметь возможность пользоваться уже привычными и особенно востребованными в нынешней ситуации средствами безналичных и бесконтактных платежей. Мы хотим поддержать наших клиентов и поэтому рекомендуем банкам не отказывать в проведении операции по карте по причине ее истекшего срока действия», — отметил глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

Он уточнил, что это решение потребует определенных действий и проведения настроек и со стороны эмитентов, и со стороны банков-эквайреров для обеспечения правильной обработки операций при сохранении высокого уровня безопасности при проведении платежей.

По данным РБК , платежная система Visa также предложила банкам обслуживать карты с истекшим сроком годности. О разосланном кредитным организациям письме с соответствующим предложением рассказали информагентству два источника на платежном рынке.

Банки, выпускающие и принимающие карты, могут изменить настройки таким образом, чтобы продлить работу карт с истекшим сроком годности. Для этого необходимо направить соответствующий запрос в Visa; на активацию изменений требуется две недели с момента получения запроса, говорится в письме, с которым ознакомились в РБК.

Национальная платежная система «Мир» также предоставила банкам такую возможность: представитель «Мир» сказал РБК, что окончательное решение будет принимать каждый банк самостоятельною.

Согласно распространенному в пятницу пресс-релизу ВТБ, банк готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия.

«ВТБ первым из банков выступил с инициативой продолжить обслуживание кредитных и дебетовых карт с истекшим сроком действия. Мы понимаем, насколько важно сейчас для клиентов минимизировать свои визиты в общественные пространства, в том числе банковские отделения. Заботясь о безопасности владельцев карт, ВТБ активно прорабатывает механизм, который позволит клиентам продолжить полноценное использование своих карт даже с истекшим сроком действия», — отмечается в сообщении.

На данный момент речь идет об отсрочке на месяц с возможностью продления данного срока в зависимости от развития ситуации. Детали проекта банк пообещал раскрыть позднее.



ВТБ также планирует продлить срок хранения карт в отделениях, если ранее они были заказаны клиентами, но не были своевременно получены.

