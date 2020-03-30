Фондовые торги в РФ стартовали в понедельник в минусе, показывают данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи ушел вниз на 0,74% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 383,37 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени упал на 2,16% — к отметке 934,73 пункта.

«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается негативный. Цены на нефть продолжают пятничное снижение, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны», — написала незадолго до старта сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

В частности, она обращает внимание на то, что «цены на нефть WTI в понедельник впервые с 2002 года опускались ниже 20 долларов, после чего отвоевали указанную отметку. Котировки Brent расположены немногим выше 26 долларов. Рынок вновь оказался во власти негативных факторов, среди которых — опасения относительно падения спроса и обильного предложения. В конце прошлой недели Минэнерго США приостановило покупки нефти для стратегического резерва ввиду отсутствия соглашения о финансировании, а в Саудовской Аравии дали понять, что пока не рассматривают варианты нового соглашения ОПЕК+. Указанные факторы лишают нефтяные котировки последней поддержки».



«Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились, отступив от психологически важных отметок 2 500 и 1 000 пунктов. На рынке актуализировались риски возвращения к краткосрочному и среднесрочному падению с ближайшими целями 2 310 и 900 пунктов. Тот факт, что индикаторам не удалось закрепиться выше важных краткосрочных сопротивлений, не играет в пользу «быков». Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2 250—2 450 пунктов», — прогнозирует Кожухова.