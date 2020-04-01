Банк «Центр-инвест» готов предоставлять кредитные каникулы клиентам, которые пострадают или уже пострадали от вынужденных ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции и режима самоизоляции, введенных на территории регионов присутствия банка, говорится в релизе финучреждения.



Для получения кредитных каникул на срок до шести месяцев по любому виду потребительского кредита, в том числе ипотеке, необходимо подать заявление на сайте банка через форму обратной связи, а также предоставить подтверждающий документ об изменении дохода или подтверждение трудной жизненной ситуации у заемщика.

«С 1 апреля 2020 года кредитными каникулами смогут воспользоваться заемщики, которые перенесли коронавирусную инфекцию; находились на вынужденном карантине с сохранением рабочего места, но без сохранения заработной платы; были уволены по основному месту работы не ранее 25 марта 2020 года; не получили продление на очередной срок трудового договора (соглашения) с марта или апреля 2020 года; а также у которых произошло сокращение оклада (ставки) не ранее чем с 25 марта 2020 года или произошло снижение дохода за апрель 2020 года на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в апреле 2019 года — марте 2020 года», — отмечается в сообщении.

Для получения отсрочки клиентам банка «Центр-инвест» нужно предоставить соответствующий документ в зависимости от причины: больничный лист и документ о подтвержденном диагнозе COVID-19, трудовую книжку с отметкой об увольнении и официальные подтверждающие документы от работодателя об изменении условий или режима работы и оплаты труда, справку о доходах. Заявление оформляется заемщиком в свободной форме на имя председателя правления банка, предоставляется в виде скан-копии с приложением сканов подтверждающих документов на сайте банка через форму обратной связи. Посещать офис банка для подачи заявления не требуется, заключили в «Центр-инвесте».